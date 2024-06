Nicolò Melli precisa: “Non sono voluto andare via, l’ultima settimana non cancella tre anni stupendi”

Nicolò Melli è tornato a parlare del suo addio all’Olimpia Milano.

Il capitano dell’Italbasket, appena riapprodato al Fenerbahce, ha voluto chiarire alcuni aspetti del suo divorzio dai biancorossi. Melli ha speso bellissime parole per l’ambiente Olimpia, la proprietà, la città di Milano e anche per Ettore Messina, ringraziando tutti per le emozioni di questi tre anni. Sensazioni che la conclusione un po’ infelice non potranno cancellare. Melli, in una intervista a Sky Sport, ci ha anche tenuto a sottolineare che non è stato lui a decidere di andare via.