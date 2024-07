Trapani Shark, si sogna Matt Thomas e non solo

La Trapani Shark è in cerca degli ultimi 3 giocatori stranieri per completare il roster, dopo i recenti ingaggi di Justin Robinson e Akwasi Yeboah. Secondo Superbasket, il club siciliano sarebbe in trattativa per realizzare il sogno Matt Thomas. L’americano ha giocato diverse stagioni in NBA e in EuroLega, con l’Alba Berlino: ha indossato le maglie di Obradoiro, Valencia (con cui ha vinto l’EuroCup), Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos e appunto quella dei tedeschi.

Tiratore affidabile, 30 anni tra pochi giorni, Thomas potrebbe essere il colpo più importante del mercato di Trapani. Sempre secondo Superbasket, il quinto straniero potrebbe essere JD Notae: l’americano è stato uno dei principali protagonisti della storica promozione in Serie A, ma non è stato confermato. Almeno all’inizio, perché ora che Notae è rimasto free agent e non ha ancora trovato squadra si sta iniziando a parlare di un nuovo contratto con Trapani. Nell’ultima stagione di A2, Notae ha segnato 15.0 punti di media.

Nel frattempo Trapani ha salutato ufficialmente Joseph Mobio, che è stato annunciato come nuovo giocatore della Pallacanestro Brescia.