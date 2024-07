Mercato EuroLega, tutti gli aggiornamenti: Moneke, Ibaka, Vezenkov, Brazdeikis

Aggiornamento necessario per quanto riguarda il mercato di EuroLega, con Milano e Virtus Bologna vicine al completamento dei rispettivi roster. In Europa alcune squadre come Olympiacos e Fenerbahçe hanno costruito delle vere e proprie corazzate, che si vanno ad aggiungere a Panathinaikos e Real Madrid. Molto fermo il Barcellona, ancora da decidere il futuro di Serge Ibaka e Shabazz Napier.

Olimpia Milano

Il roster di Milano è quasi completo: ufficializzato anche Fabien Causeur, ora manca solo un lungo. Falliti i tentativi con Motiejunas e Mamukelashvili, rimasti rispettivamente all’AS Monaco e ai San Antonio Spurs, rimane l’ipotesi Tibor Pleiss (sul quale c’è anche il Bayern Monaco), mentre negli ultimi giorni sono stati fatti i nomi di Youssoupha Fall e di Jay Huff.

Virtus Bologna

Nel weekend la Virtus Bologna, finora immobile sul mercato, ha annunciato 14 dei giocatori che comporranno il prossimo roster, compresi 6 volti nuovi. Sono bianconeri Will Clyburn, Matt Morgan, Andrejs Grazulis, Nicola Akele, Momo Diouf e Riccardo Visconti. Rayjon Tucker ha chiesto qualche giorno per sciogliere le riserve, può essere lui il colpo finale del mercato virtussino.

Alba Berlino

Johannes Thiemann lascia Berlino per il Giappone, out anche Sterling Brown. Trevion Williams, centro che ha stupito nell’ultima EuroCup con il Ratiopharm Ulm e accostato anche alla Virtus Bologna, è la seconda firma dopo quella di Will McDowell-White.

Anadolu Efes

Dopo Porirer e Smits, l’Efes ha preso l’ex NBA Stanley Johnson, 14.4 punti di media con gli Stockton Kings in G-League. Il roster è completo dopo le conferme di Dan Oturu, Ridvan Oncel, Justus Hollatz, Burak Can Yildizli, Rodrigue Beaubois, Derek Willis e Ercan Osmani.

AS Monaco

Il Monaco ha quasi chiuso il roster: presi Nick Calathes, Vitto Brown, Juhann Begarin e Georgios Papagiannis; rinnovati Mike James, Donatas Motiejunas, Jaron Blossomgame e Mouhmmaddou Jaiteh. Si attende l’annuncio della permanenza di Elie Okobo.

Baskonia

Il Baskonia di Pablo Laso appare molto ridimensionato rispetto alla scorsa stagione. Sono arrivati Timothe Luwawu-Cabarrot, Kamar Baldwin, Donta Hall ed è stato confermato Sander Raieste. A fronte però delle partenze di Vanja Marinkovic, Codi Miller-McIntyre e Matt Costello. Nonostante le voci che lo vorrebbero al Partizan Belgrado, Chima Moneke ha dichiarato che rimarrà in blaugrana anche nella prossima stagione.

I genuinely don’t know who is making up all these rumors but they’re getting tiring. I’m a Baskonia player and I’m really excited for this season. I spoke to Coach Laso yesterday and I think we have a chance to do something special this season 🤞🏾 — Chima Moneke (@Chimdogg_) July 24, 2024

Crvena Zvezda

Probabilmente la squadra che si è mossa di più quest’estate, tra conferme e arrivi. Le ultime aggiunte sono Codi Miller-McIntyre e Ognjen Dobric, di ritorno dopo un anno alla Virtus Bologna.

Barcellona

I blaugrana sono la squadra più immobile di EuroLega, finora hanno aggiunto solo Kevin Punter a fronte delle partenze di Nikola Kalinic (Stella Rossa) e Rokas Jokubaitis (Maccabi Tel-Aviv). Vicino l’ingaggio di Chimezie Metu, 10.5 punti di media in 14 partite con i Detroit Pistons nell’ultima stagione.

Bayern Monaco

Serge Ibaka ha salutato dopo una stagione, possibile futuro al Real Madrid per il lungo ex NBA. Il frontcourt è stato rinforzato con Oscar da Silva (dal Barcellona) e Kevin Yebo (dal Chemniz). In arrivo Yam Madar tra le guardie. Ad oggi i bavaresi sono ancora senza un allenatore dopo l’addio di Pablo Laso, probabile che dopo le Olimpiadi venga annunciato Gordon Herbert, attuale CT della Germania.

Fenerbahçe

Praticamente completo il roster dei turchi, che in questa sessione di mercato hanno preso Wade Balwin IV, Bonzie Colson, Devon Hall e Nicolò Melli, confermando i giocatori principali della scorsa stagione (fatta eccezione per Johnathan Mobley e Nick Calathes).

ASVEL

Ufficiali Melvin Ajinca e Tarik Black, che si vanno ad aggiungere a Shaquille Harrison. Admiral Schofield e Neal Sako. Confermato Nando De Colo, che ha rinnovato fino al 2026.

Maccabi Tel-Aviv

La più attiva in queste ultime settimane per via della diaspora che ha portato tanti americani a lasciare il club causa guerra. Sono però arrivati Wenyen Gabriel, Jordan Loyd, Levi Randolph, Jaylen Hoard e per ultimo Rokas Jokubaitis. Confermati John DiBartolomeo e la coppia Rivero-Sorkin sotto canestro. Il Maccabi proverà l’affondo per Bruno Caboclo, che vuole lasciare il Partizan ma ne frattempo sta dando priorità ad un ritorno in NBA.

Olympiacos

Si attende il colpaccio Sasha Vezenkov, che pur di tornare al Pireo ha lasciato sul piatto oltre 6 milioni di dollari in NBA. Il bulgaro, MVP di EuroLega nel 2023, sarà la ciliegina sulla torta ad un mercato che ha già portato in biancorosso Keenan Evans, Tyler Dorsey e Luka Vildoza. Ignis Brazdeikis lascia e torna allo Zalgiris Kaunas.

Panathinaikos

Oltre all’annuncio di Lorenzo Brown e i rinnovi di Jerian Grant e Marios Grigonis, il Panathinaikos non ha fatto altre mosse. Rimarrà anche Aleksander Balcerowski, che sembrava destinato a partire. Ergin Ataman ha rinnovato fino al 2027.

Partizan Belgrado

Porte girevoli a Belgrado: in arrivo Isaac Bonga dal Bayern Monaco, ai saluti Aleksa Avramovic che si trasferirà in Russia. Vicino Brandon Davies, in uscita da Valencia, interessano Sterling Brown, che ha lasciato l’Alba Berlino, e Carlik Jones, che ha attirato gli occhi di mezzo mondo per la tripla-doppia contro gli USA. Il roster ad oggi richiede ancora diversi innesti. Danilo Andjusic va al BC Dubai.

Real Madrid

Fabien Causeur ha salutato e dopo 7 anni ha lasciato Madrid per Milano. In entrata è arrivato Xavier Rathan-Mayes, colpo preannunciato da oltre un mese: si tratta di uno scorer che ha segnato 25.4 punti di media all’Enisey in VTB League l’anno scorso. Rinnovo quinquennale per Edy Tavares, conferma per un’altra stagione per Dzanan Musa. Si continua a sognare Serge Ibaka.

Zalgiris Kaunas

Ignas Brazdeikis chiude il roster dello Zalgiris per la prossima stagione. Il lituano segue gli ingaggi di Sylvain Francisco, Tyrone Wallace, Deividas Sirvydis, Matt Mitchell, Alen Smailagic e Bryant Dunston. Kevarrius Hayes è andato al Paris Basketball.

Paris Basketball

Si delinea il roster del Paris di coach Tiago Splitter. Kevarrius Hayes sarà il nuovo centro titolare, annunciato anche Daulton Hommes.