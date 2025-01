Virtus Bologna, Massimo Zanetti e altri due membri del CdA si sono dimessi

Sono ore caotiche in casa Virtus Bologna. Dopo le voci intorno alla conferenza stampa indetta per domattina dal patron Massimo Zanetti, riguardanti la separazione con l’Amministratore Delegato Luca Baraldi, ora Luca Muleo su TRC ha riportato una notizia clamorosa. Tre membri del CdA della Virtus si sarebbero dimessi oggi, tra cui lo stesso Zanetti, azionista di maggioranza del club. Gli altri due sono Giuseppe Sermasi e Nicola Gualandi.

Da vedere quali saranno le conseguenze di questo gesto, probabilmente a sciogliere le riserve ci penserà direttamente Zanetti domani in conferenza stampa. Quel che è certo è che per la Virtus Bologna saranno delle settimane caldissime sul piano societario.

La Virtus sta attraversando una stagione complessa, tra risultati altalenanti, il cambio in panchina con Dusko Ivanovic e una certa rimostranza ad intervenire sul mercato per colmare le lacune del roster causate dagli infortuni. Nei mesi si sono succeduti spesso alcuni rumors riguardanti la figura di Carlo Gherardi, azionista del club che da molti è stato individuato come futuro presidente al posto di Zanetti.