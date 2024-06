Panathinaikos, lunghissima squalifica per il patron Dimitris Giannakopoulos

Dimitris Giannakopoulos, patron del Panathinaikos Atene, continua a far parlare di sé.

Noto per la sua “esuberanza” ormai da anni, il presidente del Pana è stato il personaggio più chiacchierato del basket europeo negli ultimi mesi. Prima per l’accesissima serie playoff contro il Maccabi, poi per la vittoria della sua squadra nelle Final Four di EuroLega.

Ieri Giannakopoulos ha annunciato a modo suo l’arrivo di Lorenzo Brown. Oggi arriva la notizia di una lunga squalifica, per la precisione di 8 mesi. Il provvedimento è stato preso dalla federbasket greca perché il presidente, già gravato di 3 mesi di stop contro cui aveva fatto ricorso, ha inveito contro gli arbitri durante e al termine della decisiva gara 5 di finale contro gli acerrimi rivali dell’Olympiacos. Sfida vinta che è valsa lo scudetto al Panathinaikos, al costo della pesante sanzione e di una probabile denuncia da parte del club biancorosso.

Giannakopoulos non potrà svolgere le sue funzioni di dirigente per gran parte della prossima stagione e gli sarà vietato anche di assistere a qualsiasi partita del campionato greco.