Virtus, Banchi: “Milano ha più risorse ma non è più forte. Mercato? Niente big, gente affamata”

Luca Banchi ha raggiunto il ritiro della Lettonia in vista del PreOlimpico subito dopo il termine della finale Scudetto.

La sua prima stagione da coach della Virtus Bologna si è chiusa con un solo trofeo, la Supercoppa conquistata pochi giorni dopo il suo improvviso arrivo.

Un’annata comunque sufficiente con una grandissima partenza, diverse settimane ai vertici dell’EuroLega e poi la flessione nella seconda parte. Un’analisi confermata dal coach a BasketLand.

La nostra annata non ha avuto pause, abbiamo sempre giocato per vincere, crescendo tanto all’inizio e con una flessione inevitabile alla fine. L’andamento in EuroLega ha permesso a Milano di pianificare con anticipo l’ultima parte della stagione mentre noi abbiamo lottato su ogni pallone per provare fino alla fine a entrare nei playoff e conquistare il primo posto in Italia. Lo Scudetto si è deciso con gli episodi di gara 1 e gara 3, forse l’Olimpia è migliore ma non penso sia più forte.